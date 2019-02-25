В. Шевченко: не нужно заранее петь дифирамбы Мусаеву

Бывший главный тренер «Торпедо» Виталий Шевченко оценил работу рулевого «Краснодара» Мурада Мусаева, под руководством которого «быки» вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

«Не нужно заранее петь дифирамбы. Пусть доработает сезон. Посмотрим результаты в чемпионате, Кубке, Лиге Европы. Он местный парень. Вроде бы со дня основания клуба. Всё время хочет продвигать какие-то идеи. С руководством, скорее всего, у него хороший контакт. Его карьера идёт по нарастающей.

Минус — это когда в команду приходит игрок с именем, уже чего-то достигший, он может влиять на других ребят. Авторитет нужно зарабатывать. Плюс — поддержка президента Сергея Галицкого, без неё Мусаева просто не было бы у руля «Краснодара», — цитирует Шевченко «Спорт уик-энд».