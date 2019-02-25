Фанат «Челси» пожал руку всем игрокам после поражения от «Ман Сити», кроме Кепы

Болельщик «Челси», который встречал футболистов команды после поражения в финале Кубка английской лиги от «Манчестер Сити» в серии пенальти, пожал руку всем игрокам синих, кроме вратаря Кепы Аррисабалаги. Так фанат продемонстрировал своё отношение к голкиперу «Челси» после его поступка во время игры.

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер «Челси» отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. Кубок в итоге достался «Манчестер Сити», победившему по пенальти.

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