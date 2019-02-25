Давид Луис: сказал Кепе, что мы должны уважать решение Сарри

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал, что советовал голкиперу Кепе Аррисабалаги подчиниться решению главного тренера Маурицио Сарри и уйти с поля в концовке финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити».



В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер «Челси» отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. Кубок в итоге достался «Манчестер Сити», победившему по пенальти.



«Я сказал ему, что мы должны уважать решение тренера. Не знаю, хотел тренер заменить его из-за травмы или по тактическим соображениям. Тренеру показалось, что Кепа получил повреждение, поэтому он захотел его поменять. Они не поняли друг друга. Кепа говорил нам, что с ним всё в порядке. Иногда во время матча некогда что-то объяснять, и это нормально», — цитирует защитника Sky Sports.

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