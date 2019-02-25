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Бутрагеньо: «Реал» не любит обсуждать судейство и никогда этого не делал

Бутрагеньо: «Реал» не любит обсуждать судейство и никогда этого не делал
Футбол / Испания

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отказался оценивать работу судей в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (2:1), а также поделился мыслями о системе видеоповторов (VAR).

«Мы не любим обсуждать судейские решения и никогда этого не делали. Бэйл отлично исполнил пенальти в решающий момент матча. Его празднование не так важно. Он играл неплохо.

Что касается VAR, это очень полезный инструмент, и он есть здесь, чтобы им пользовались. Видеоповторы – хорошее решение для футбола. Всему новому требуется время», — приводит слова Бутрагеньо Marca.

Напомним, оба гола в ворота «Леванте» «Реал» забил с пенальти. После 25 туров «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 48 очков.

Система VAR – опять герой матча с участием «Реала». «Леванте» засудили?
В пользу «Реала» назначили два пенальти. А «Леванте» два пенальти не дали.
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