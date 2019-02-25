Бутрагеньо: «Реал» не любит обсуждать судейство и никогда этого не делал

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отказался оценивать работу судей в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (2:1), а также поделился мыслями о системе видеоповторов (VAR).



«Мы не любим обсуждать судейские решения и никогда этого не делали. Бэйл отлично исполнил пенальти в решающий момент матча. Его празднование не так важно. Он играл неплохо.



Что касается VAR, это очень полезный инструмент, и он есть здесь, чтобы им пользовались. Видеоповторы – хорошее решение для футбола. Всему новому требуется время», — приводит слова Бутрагеньо Marca.



Напомним, оба гола в ворота «Леванте» «Реал» забил с пенальти. После 25 туров «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 48 очков.

Система VAR – опять герой матча с участием «Реала». «Леванте» засудили? В пользу «Реала» назначили два пенальти. А «Леванте» два пенальти не дали.