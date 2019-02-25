Кепа не нарушил правил Федерации футбола Англии, отказавшись уходить с поля

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не нарушил правил Федерации футбол Англии, когда отказался уходить с поля в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити».

В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер «Челси» отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. Кубок в итоге достался «Манчестер Сити», победившему по пенальти.

В правилах Федерации футбола Англии отмечено, что если игрок, которого нужно заменить, отказывается уходить, то игра продолжается. Таким образом, главный арбитр встречи не имел права применить какие-либо санкции к голкиперу «Челси».