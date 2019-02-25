Карвахаль: находился в 25 метрах от Каземиро, но услышал удар по его ноге

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о втором пенальти в матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» после нарушения на полузащитнике Каземиро.



«Я был в 25 метрах от Каземиро, но услышал удар. Я не судья и не буду оценивать его решения – раз пенальти был назначен, значит, так тому и быть. Быть арбитром непросто.



Это был трудный матч. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, «Леванте» оказывает на нас давление. Мы выиграли эту встречу в центре поля и смогли воспользоваться своими возможностями», — приводит слова Карвахаля Marca.



Напомним, оба гола в ворота «Леванте» «Реал» забил с пенальти. После 25 туров «сливочные» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 48 очков.

Система VAR – опять герой матча с участием «Реала». «Леванте» засудили? В пользу «Реала» назначили два пенальти. А «Леванте» два пенальти не дали.