Неймар еле сдержал слёзы, рассказывая о поддержке со стороны Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал об отношении к бывшему партнёру по «Барселоне» форварду Лионелю Месси. Во время интервью бразилец еле сдержал слёзы.



«Честно говоря, мне очень сложно говорить о Месси, потому что для меня в «Барселоне» всё было по-особенному, и я говорю об этом всем. В момент, когда мне больше всего нужна была поддержка, лучший футболист в мире пришёл и сказал: «Я готов помочь тебе», — цитирует Неймара AS со ссылкой на эфир программы Esporte Espetacular.



Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.

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