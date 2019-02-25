Б. Силва был признан лучшим игроком финала Кубка лиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва был признан лучшим футболистом по итогам финального матча Кубка лиги с «Челси». «Горожане» оказалсь сильнее в серии послематчевых пенальти и стали обладателями трофея. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В конце дополнительного времени повреждение получил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, и наставник команды Маурицио Сарри хотел провести замену. Однако Кепа отказался покидать поле, и раздосадованный тренер покинул скамейку.



«Манчестер Сити» в шестой раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги и вышел на второе место в истории по этому показателю, опередив «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Челси» (по пять). Лидером является «Ливерпуль», который выигрывал трофей восемь раз.