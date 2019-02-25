Ханданович: игроки «Интера» действительно расстроены и злятся

Вратарь «Интера» Самир Ханданович поделился впечатлениями от выездной встречи 25-го тура Серии А с «Фиорентиной». Встреча, проходившая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 3:3. «Фиорентина» ушла от поражения уже на 11-й добавленной минуте, когда полузащитник Жордан Верету реализовал пенальти.

«Все это видели: сначала Д'Амброзио нарушил правила, а затем был назначен пенальти, которого не было. Не нужно говорить: это было видно всем. Теперь мы действительно злимся и расстроены. Но это нормально. Они не были подавлены, когда проигрывали 1:3, они боролись за мячи. Затем был тот штрафной удар Мурьеля, который вернул их обратно в игру», — цитирует словенского игрока Sky Sport Italia.