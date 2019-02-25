Манчини: Роналду выступает в ЛЧ не на прежнем уровне, но хорошо играет в Серии А

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от ответного матча «Ювентуса» с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «матрасников» со счётом 2:0. Также итальянец оценил выступление форварда туринцев Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.



«Обе команды знают, что это будет очень непростая игра. У «камбэка» нет никакой магической формулы, но у «Ювентуса» очень опытная команда, которая в прошлом сезоне сумела отыграться после разгрома в первом матче с «Реалом».



Возможно, сейчас Роналду не делает в Лиге чемпионов то, что делал раньше, но он всегда добивался успеха в этом турнире. Он здорово выступает в Серии А, которая по сложности не уступает английской Премьер-лиге. Я считаю, что Роналду проводит хороший сезон», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на Tiki Taka.

