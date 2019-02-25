Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева под домашний арест в Рязань

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку ходатайствовать о домашнем аресте для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева при условии, что они будут проживать на территории базы футбольного клуба «Рязань» и проводить тренировки для местных спортсменов.



«Те факты, которые, по мнению властей, имели место ранее и лишали возможности избрать более мягкую меру пресечения, в настоящее время отсутствуют», — приводит текст документа «РИА Новости».



Как отмечает Шерин, нет доказательств, свидетельствующих, что Кокорин и Мамаев угрожали кому-либо из участников судопроизводства. Депутат также подчеркивает, что футболисты полностью признали свою вину, не представляют общественной опасности и не имеют возможности воспрепятстовать уголовному делу.



«Прошу вас ходатайствовать об изменении избранной судом меры пресечения (заключение под стражу) в отношении подсудимых Кокорина и Мамаева на домашний арест с учётом проживания на законных основаниях на территории спортивно-подготовительной базы футбольного клуба „Рязань“ (профессиональная футбольная лига, второй дивизион, зона „Центр“) с возложением запретов и осуществлением за ними постоянного непрерывного контроля, который будет являться гарантией как явки подсудимых в суд, так и иных аспектов их законопослушности. Этот род занятий, очевидно, поможет твёрже встать на путь исправления… Кроме того данные условия позволят поддерживать спортивную форму, физическое и моральное состояние подсудимых и окажут благотворное влияние на развитие спорта, популяризацию и пропаганду футбола на всей территории Рязанской области», — считает Шерин.

Тихонов: произошедшее с Кокориным и Мамаевым — стечение обстоятельств