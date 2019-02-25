Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесён на 11 марта

Российская Премьер-Лига согласовала с «Краснодаром» перенос матча 19-го тура с «Оренбургом» с воскресенья, 10 марта, на понедельник 11, марта.

«Стартовый свисток на стадионе «Краснодар» прозвучит в 19:30. Билеты, ранее приобретённые на эту игру, действительны», — говорится на официальном сайте краснодарской команды.

Ранее команда Мурада Мусаева пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя по сумме двух встреч «Байер» (0:0 дома и 1:1 на выезде). На следующей стадии евротурнира «Краснодар» встретится с «Валенсией». Первая игра между «Краснодаром» и «Валенсией» пройдёт в Испании 7 марта, а ответная встреча состоится в России 14 марта.

Календарь Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».