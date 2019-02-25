Ширер: выходка Кепы может и, скорее всего, будет стоить Сарри работы в «Челси»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу за отказ покинуть поле в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти), несмотря на недовольство главного тренера команды Маурицио Сарри.



«Мне понравилась идея Сарри выпустить Кабальеро на серию пенальти, потому что Вилли знаком с большинством игроков «Сити» – это могло бы стать преимуществом для «Челси». И когда Кепа отказался покидать поле, боже мой, Сарри имел полное право отправиться к нему лично.



Всё дело в уважении, и Кепа выставил своего тренера дураком на глазах миллионов людей. И это в момент, когда Сарри и так находился под серьёзным давлением и на грани увольнения. Этот шокирующий случай может и, скорее всего, будет стоить итальянцу работы», — написал Ширер в своей колонке в The Sun.

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