Президент «Ростова»: отлично себя показали многие наши новички

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поздравил болельщиков своей команды с победой над «Краснодаром» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. В полуфинал турнира по сумме двух встреч вышел «Ростов», так как в первом матче команды сыграли вничью со счётом 2:2.



«Поздравляю всех наших болельщиков с первой победой в новом году, это была хорошая игра, в которой дебютировали и отлично себя показали многие наши новички. Хочу от лица всего клуба поблагодарить болельщиков «Ростова», которые в этот холодный день пришли на стадион и поддержали нас. Вместе мы — одна команда. Также спасибо «Краснодару» за отличную игру, у нас хорошие отношения с нашими соседями, и мы желаем им удачного выступления в Лиге Европы», — цитирует Арутюнянца пресс-служба «Ростова».

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России