«Ювентус» контактирует с агентом Дзаньоло и хочет выкупить игрока у «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание туринского «Ювентуса», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Tuttosport.



Бьянконери, проявлявшие интерес к 19-летнему футболисту ещё зимой, в последнее время регулярно контактируют с его агентом Клаудио Вигорелли. В переговорах с представителем хавбека участвует спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Утверждается, что минимальная цена на Дзаньоло составляет € 50 млн.



При этом, по информации источника, сам футболист может в скором времени продлить контракт с «Ромой». По условиям действующего соглашения с клубом он получает € 700 тыс. в год. По новому контракту сумма может вырасти до € 2 млн без учёта бонусов.



В настоящий момент Дзаньоло пытается оценить перспективы «Ромы» на следующий сезон. Его судьба во многом зависит от итогов борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

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