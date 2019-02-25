Суарес может пропустить матч с «Реалом» в Кубке Испании из-за проблем с коленом

«Барселона» рискует подойти к ответному матчу с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании без основного нападающего, сообщает Football Espana.



Форвард сине-гранатовых Луис Суарес получил повреждение в игре 25-го тура Примеры с «Севильей» (4:2). Его участие в предстоящем «класико» находится под вопросом. При этом каталонский клуб пока не опубликовал никакой информации о травме уругвайца.



Ответный матч полуфинала Кубка Испании «Реал» – «Барселона» состоится 27 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Напомним, первая встреча команд, которая прошла на арене «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счётом 1:1.



Также всего через два дня после ответного матча в Кубке Испании, 2 марта, «Реал» и «Барселона» сыграют в 26-м туре Примеры.

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