Дюков — «Зениту»: было интересное время, мы пережили много ярких эмоций

Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков поблагодарил сотрудников «Зенита», где он ранее занимал пост председателя совета директоров.

«Друзья, хочу поблагодарить вас всех за годы совместной работы. Это, безусловно, было интересное время. Мы пережили много ярких эмоций. Были минуты радости, яркие победы, но случались и разочарования. Главное же, что не было безразличия. Важно, что мы были рядом, помогали друг другу и поддерживали друг друга», — цитирует Дюкова пресс-служба «Зенита».



Сергей Фурсенко, покинувший пост президента «Зенита», также поблагодарил команду за работу и пожелал удачи главному тренеру Сергею Семаку.

«Хочу от всего сердца поблагодарить всех присутствующих. Мы делали одно дело. Желаю Сергею Богдановичу успехов, преодоления и самых высших мест! Уверен, что команда вас поддержит. В добрый путь, к великим свершениям!» — сказал Фурсенко.