Черчесов: попросил перенести игру «Зенита», если они вылетят из Лиги Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о намерении попросить внести изменения в расписание Российской Премьер-Лиги в случае вылета «Зенита» из Лиги Европы по итогам противостояния с «Вильярреалом» в 1/8 финала.



«У «Зенита» и «Краснодара» следующий раунд Лиги Европы будет перед игрой с бельгийцами. Из-за того, что есть тур, матчи сдвинули не на 16 марта, а на 17-е. Так как нам нужно провести свою обязательную программу, мы подготовили официальное письмо на случай, если «Зенит» не пройдёт «Вильярреал». Мы просим, чтобы в таком случае их игру сдвинули с 17 марта на 16-е. Это нужно, чтобы у нас было на один день больше на подготовку к бельгийцам.



С одной стороны, ты выполняешь обязательную программу, а с другой – хочется, чтобы «Зенит» прошёл дальше. Почему только «Зенит», если «Краснодар» тоже может пройти? Всё-таки в «Зените» и «Спартаке» они между собой играют, в этих командах больше кандидатов в сборную. И я не хочу лишний раз напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет – я не знаю, но свою просьбу выразил», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Селюк: практически уверен, что «Зенит» пройдёт «Вильярреал»