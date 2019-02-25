Черчесов — о случае с Кепой: на моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалаги в концовке финального матча Кубка лиги с «Манчестер Сити».



В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, голкипер «Челси» отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре он вернулся. Кубок в итоге достался «Манчестер Сити», победившему по пенальти.



«Наверное, у игрока и тренера есть диалог. Если футболист получает травму, ты спрашиваешь у него и доктора, что за ситуация и как нам реагировать. Если футболист готов играть, зачем делать лишнюю замену? Думаю, здесь какое-то недопонимание. Если это тактическая замена, значит игрок должен уйти. О чём тут говорить? Я не знаю, речь шла о вынужденной замене или тактической, перед пенальти. Если футболист готов играть, то он должен играть. Бывает, футболист здоров, но играет плохо, и такого в любом случае надо менять. И он что, не уйдёт с поля? Думаю, там проблема коммуникации, а не чего-то ещё. На моей памяти такого не было и, надеюсь, не будет», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

«Челси» — «Манчестер Сити»: Кепа отказался замениться, Сарри покинул скамейку