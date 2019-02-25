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Г. Невилл: «МЮ» не может назначить кого-то, кроме Сульшера, иначе начнётся бунт

Г. Невилл: «МЮ» не может назначить кого-то, кроме Сульшера, иначе начнётся бунт
Футбол / Англия

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча «красных дьяволов» с «Ливерпулем» (0:0) в 27-м туре английской Премьер-лиги выразил мнение, что руководство клуба будет вынуждено утвердить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды из-за любви к нему со стороны болельщиков.

«Три месяца назад при счёте 0:0 дома болельщики кричали бы «В атаку!», но во втором тайме матча с «Ливерпулем» они пели песни про Сульшера. Люди на его стороне.

Думаю, руководство «Юнайтед» в настоящий момент находится в положении, при котором они просто не могут назначить главным тренером кого-то ещё, потому что может начаться бунт. Фанаты любят Сульшера», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

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