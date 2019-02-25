Медведев рассказал, какая цель перед «Зенитом» поставлена на нынешний сезон

Новый президент—генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые поставлены перед командой на нынешний сезон.

«Работа начнётся не завтра, а уже сегодня. Конечно, в первую очередь это работа с людьми. Успех базируется на том, что каждый занимается своим делом. Задача руководства клуба — создать все условия, но в то же время выдвигать требования и определять критерии, по которым тренерский штаб и все службы должны работать. Важен и единый дух, понимание того, что мы делаем общее дело, а успех зависит от каждого, выходит он на поле или находится рядом. Послужной список «Зенита» весьма внушителен, но есть примеры других великих клубов, у которых количество побед гораздо больше. Мы будем ориентироваться на достижение таких побед и завоевание новых титулов, включая и международные. Как я уже сказал сегодня команде, до конца этого сезона нам надо провести 20 матчей: 13 в чемпионате и 7 в Лиге Европы, включая финал. Такая цель перед командой поставлена», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.