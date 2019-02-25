Адвокат Мамаева: все поприветствуют решение суда, если он отпустит Павла домой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о возможности изменения своему клиенту меры пресечения.



«Статистика не оставляет радужных надежд на изменение решения по мере пресечения. За прошлый год 98% ходатайств следствия о продлении ареста удовлетворялось, а в Москве даже больше – 99%. Чтобы попасть в 1%, нужно какое-то чудо. Оснований достаточно, чтобы изменить меру пресечения на менее строгую, расследование ведь завершено, мы ознакомились с материалами дела, а фигуранты дела не представляют общественной опасности. Раньше суд давал преференцию следствию, чтобы провести расследование, а сейчас оно завершено. Надежда есть всегда, редкие исключения из правил бывают. Все бы поприветствовали, если бы суд принял решение отпустить Павла под домашний арест, ведь времени для следствия было достаточно.



Обращение в ЕСПЧ? Надо дождаться завтрашнего судебного заседания, рассчитываю, что суд изменит постановление. ЕСПЧ – длительная и малоэффективная процедура в настоящее время, в основном решения там принимаются через несколько лет после обращения, а потом просто следует денежная компенсация. Так что эффективности в данном обращении мало», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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