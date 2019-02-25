Президент «Урала»: не считаю переход Погребняка ошибкой

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал об условиях участия нападающего Андрея Панюкова в матче с «Зенитом», которому принадлежат права на игрока, а также поделился мыслями о целесообразности перехода в клуб форварда Павла Погребняка.



«Погребняк с каждой игрой на сборе прибавлял, и тренеры очень довольны им. В матче с «Зенитом» не смогут сыграть нападающие Володя Ильин и Андрей Панюков. У первого перебор карточек, а второй в аренде из «Зенита». Петербуржцы выставили такую цену – если Панюков сыграет, мы должны будем заплатить € 300 тыс. Конечно, на это наш клуб пойти не может. Тренеры думают, кого поставить на матч с «Зенитом». Большая вероятность, что сыграет Паша.



Не считаю переход Погребняка ошибкой, потому что у нас на тот момент вообще не было ни одного нападающего. Главный тренер был с ним знаком, он знал, как Паша относится к тренировочному процессу, как он играл и помогал молодым ребятам в «Тосно». Я стараюсь не брать ни одного футболиста без одобрения главного тренера. Тренер нам сказал, что Паша нам поможет. Может, мы его рано взяли, никто не думал, что эта травма затянется. Он ездил-ездил, лечился-лечился, так до конца и не вылечился. Только наши врачи сейчас поставили его на ноги», — сказал Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

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