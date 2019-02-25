Президент «Урала»: VAR — непонятная система, ничего она не помогает

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Моя позиция по VAR никак не изменилась. Я всегда говорил, что это непонятная система. Что с того, что её запустили в Лиге чемпионов? Ничего она не помогает. Каждый раз эти истории. Там ведь тоже сидят такие же люди, которые могут чего-то не увидеть. Я общался с судьями, и они говорят: три раза VAR посмотрят в вашу пользу, а три раза — в противоположную.

И смотрите, гол Марадоны рукой до сих пор вспоминают, с 1986-го. Отменили бы — и всё, забыли бы, что Марадона тогда забил, забыли бы про второй гол. Каждый тур разбирают судейские ошибки, каждую неделю — об этом говорят», — сказал Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».