Президент «Урала»: что нехорошего сделал Ракицкий?

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».



«Ну это же футбол. Парень пришёл зарабатывать деньги, захотел поиграть в другом чемпионате. Что в этом такого? Что он сделал нехорошего? Какие там особые взаимоотношения стран? Пускай в футболе ничего этого не будет. У нас играют украинцы, и у нас с ними великолепные отношения. Это нормальные ребята, всё понимают. Если появятся хорошие украинские футболисты и сойдёмся по цене, то почему не взять? Не проблема. Это же фактически наши люди, мы с ними одинаковые, одинаково мыслим», — сказал Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

Напомним, что «Зенит» заплатил за 29-летнего Ракицкого € 10 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.