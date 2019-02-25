Президент «Леванте»: не понимаю, за что в наши ворота назначили второй пенальти

Президент «Леванте» Кико Каталан прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1:2), в котором «Королевский клуб» забил два гола с пенальти.

«Я разочарован, но горжусь игрой своей команды. Мы сделали всё, чтобы победить, но проиграли. У нас было несколько моментов, Рохер забил отличный гол.



В эпизоде с первым пенальти наш игрок сыграл рукой непреднамеренно, пытаясь закрыть лицо. Что касается второго, то я не понимаю, за что его назначили. Меня удивило, что судья сразу зафиксировал нарушение. Я смотрел повтор 37 раз, и мне кажется, что это было слишком суровое наказание. Если там и был контакт, то он не тянул на пенальти. Если бы Дукуре действительно сыграл в ногу Каземиро, то игрока „Реала“ увезли бы в больницу. Но Дукуре сыграл в мяч. Никто не скажет, что это пенальти», — приводит слова Каталана AS.