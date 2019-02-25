«Рубин» не отпустил голкипера Акмурзина на просмотр в норвежский «Хёугесунн»

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» отказался отпускать голкипера команды Тимура Акмурзина на просмотр в норвежский «Хёугесунн».



Напомним, 22 февраля «Уфа» объявила о переходе Акмурзина из казанского «Рубина» на правах аренды. Первый матч в профессиональной карьере Акмурзин провёл за «Рубин-2» в ПФЛ в 2014 году. В молодёжном первенстве вратарь в составе казанского клуба принял участие в 72 матчах, в этом сезоне сыграл в шести встречах.



«Хёугесунн» выступает в высшей лиге чемпионата Норвегии и является участником Лиги Европы. По итогам сезона 2018 года «Хёугесунн» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии.

«Рубин» набрал 25 очков в 17 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (16) занимает 14-е место в таблице чемпионата России.