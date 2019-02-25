Экс-форвард «Зенита» Е. Денисов находится на просмотре в чешской «Высочине»

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Егор Денисов находится на просмотре в чешском клубе «Высочина».



21-летний форвард является воспитанником петербургского «Зенита». В минувшем сезоне Денисов выступал в первенстве молодёжных команд. Также нападающий играл за юношескую сборную России до 17 лет, вместе с которой дошёл до полуфинала чемпионата Европы в 2015 году. На данный момент Денисов является свободным агентом. В 2016 году игрок проходил просмотр в «Мальорке».



«Высочина» из города Йиглава по итогам сезона-2017/18 заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии и вылетела во вторую лигу. Победителем чемпионата страны в третий раз подряд стала пльзеньская «Виктория».

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