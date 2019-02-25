Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков не выплатил более 13 млн рублей алиментов своей дочери Дарье. Об этом сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов.

По данным источника, общая сумма задолженности составляет 13 478 434 рубля. 14-летняя Дарья родилась в первом браке бывшего форварда с Марией Головой, с которой он развёлся в 2010 году. В данный момент открыто исполнительное производство по делу о задолженности экс-футболиста.

После развода с Головой у Кержакова были отношения с Екатериной Сафоновой, которые пара не регистрировала. В 2013 году у них родился сын Игорь.

27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. 10 апреля 2017 году них родился сын Артемий. В настоящее время Кержаков и Тюльпанова находятся в бракоразводном процессе.