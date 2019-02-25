Гончаренко: видно, что у Дивеева есть качество. Обязательно поможет ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Уфой» (2:1).

«Надо сказать, что игра с „Уфой“ отличалась от проведённых ранее в нынешнее межсезонье. Наши команды отличаются от скандинавских. Если те агрессивнее переходят в атаку, то представители Российской Премьер-Лиги обороняются достаточно глубоко, вязко. Можно сказать, они лучше защищаются и действуют на стандартах.

Внутри команды мы всегда говорим, что недостаточно просто иметь преимущество над соперником. Обязательно нужно забивать. Можно на 99% владеть инициативой, контролировать игру, создавать моменты, но если ты не забиваешь, это превосходство ровным счётом ничего не стоит. Соперника нужно дожимать. Рад, что на сборах нам это удавалось не только в матче с «Уфой», но и в других. Например, с «Ньюкаслом» или норвежскими клубами мы всегда находили возможность правильно отреагировать на пропущенные мячи и переломить ход матча», — приводит слова Гончаренко Bobsoccer.

Также наставник оценил дебют новичка команды Игоря Дивеева.

«Чтобы в такой ситуации футболист не успел испугаться, его надо сразу ставить в состав. Надо сказать, что Дивеев хорошо выдержал испытание, сыграл раскрепощённо. Молодой игрок, обучаемый, видно, что у него есть качество. Обязательно нам поможет», — добавил тренер.