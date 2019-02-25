Промес обменялся футболками с Месси

Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», обменялся футболками с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси после матча 25-го тура чемпионата Испании.



«ПроМесси!» — написал Промес на странице в «Инстаграме», прикрепив фотографию с аргентинским нападающим.

Напомним, матч «Севилья» — «Барселона» завершился со счётом 4:2 в пользу каталонской команды. Месси оформил хет-трик в этом матче, а также отдал результативную передачу на Луиса Суареса.



Промес перешёл из московского «Спартака» в «Севилью» в 2018 году. В нынешнем сезоне голландский нападающий принял участие в 22 матчах за «Севилью» в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

«Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.