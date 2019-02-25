«Зенит» представил ролик о дебютных матчах Ракицкого

«Зенит-ТВ» представил ролик о дебютных матчах украинского новичка команды защитника Ярослава Ракицкого. Ролик опубликован в официальном «твиттере» санкт-петербурского клуба.

В нём показаны отборы, выигранные единоборства, передачи и выносы из штрафной в исполнении украинца в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1 и 3:1).

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе из донецкого «Шахтёра». Сумма трансфера составила € 10 млн. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». В составе украинского клуба он принял участие в 325 матчах, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.