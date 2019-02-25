Экс-игрок «Барселоны» объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Испанский полузащитник Андреа Орланди объявил о завершении профессиональной карьеры в 34 года из-за проблем с сердцем.



«К сожалению, сейчас для меня играть в футбол стало небезопасно. Я был опечален, когда врач сообщил мне эту неприятную новость. Конечно, мне пришлось смириться. Я благодарен врачам, которые мне помогли. Я бы мог сделать операцию, чтобы продолжить играть, но в 34 года это было бы рискованно и глупо. Сейчас пришло время задуматься о будущем, а не о футболе», — приводит слова Орланди Goal.com.



Орланди выступал в таких командах, как «Барселона», «Суонси», «Алавес», «Брайтон», «Блэкпул», АПОЭЛ, «Новару», и других клубах. Последним клубом испанского полузащитника стал индийский «Ченнай».

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