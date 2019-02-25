Уткин сдержал обещание и сбрил бороду после выхода «Краснодара» в 1/8 финала ЛЕ

Известный футбольный комментатор Василий Уткин сдержал обещание сбрить бороду в случае выхода «Краснодара» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я, честно говоря, не очень верил в „Краснодар“ и думал, что „Байер“ довольно спокойно победит. В силу того, что команда из Леверкузена находится в очень хорошей форме. И сказал, что сбрею бороду, если „Краснодар“ пройдёт „Байер“.



Игра „Краснодара“ меня до глубины души удивила. Удивила тем, что она была не просто качественной, она была очень продуманной, была очень хорошей с точки зрения физического тонуса для этого времени года.



«Краснодар» — один из претендентов на звание чемпиона России», — сказал Уткин, бреясь в эфире своего Youtube-канала.

Напомним, что «Краснодар» прошёл «Байер» по сумме двух встреч (0:0 — дома, 1:1 — на выезде).