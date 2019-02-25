Фанат «Шальке» арестован в связи с нападением на болельщика «Манчестер Сити»

Немецкая полиция подтвердила арест 30-летнего болельщика «Шальке-04», члена группировки «Hugos», который подозревается в нанесении тяжёлых травм фанату «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.



Инцидент произошёл в день первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Шальке» — «Манчестер Сити». Напомним, встреча команд в Гельзенкирхене завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:2. По информации источника, 32-летний болельщик «Манчестер Сити», получивший травмы, на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.



Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шальке» состоится 12 марта на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.