Лукаку: Шоу был лучшим игроком в этом сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отметил, что считает защитника манкунианцев Люка Шоу лучшим игроком нынешнего сезона английской Премьер-лиги.



«Люк Шоу был лучшим игроком в этом сезоне, на мой взгляд. Он был великолепен с самого начала. Мы поддерживали с ним связь летом. Помню, когда он был в Нью-Йорке, присылал мне видео со своими занятиями на беговой дорожке. Я был в это время в России на чемпионате мира, но понимал, что он решительно настроен вернуться в лучшей форме.



Он забил в первом матче сезона с „Лестером“ и никогда не оглядывался назад. У него всегда был потенциал, чтобы стать одним из лучших левых защитников», — приводит слова Лукаку официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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