Слуцкий: вероятно, был бы уволен из «Витесса», если бы не обыграли «Виллем II»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что мог покинуть голландский клуб, если бы клуб потерпел поражение в матче 22-го тура Эредивизии с «Виллем II» (3:2).



«После игр практически не спишь. Прорабатываешь моменты в голове. До пяти утра ты гарантированно не спишь. Самый плохой матч? Сложно. Игра с Уэльсом — да, довольно тяжелая ситуация. Если бы не победили „Виллем II“, мог быть мой последний матч в качестве главного тренера „Витесса“? Ну, вероятность была высокая. К любому иностранцу здесь высокие требования. За последние 10 лет „Витесс“ был выше пятого места только один раз. До пяти утра посмотрел прошедшую встречу три раза», — сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и одержал первую победу в пяти матчах