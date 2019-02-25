Слуцкий: в Голландии, в отличие от России, дядя не придёт и денег тебе не даст

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разнице бюджетов российских и голландский клубов.



«Почему в Голландии, в отличие от России, играет много молодёжи? А им деваться некуда, им нужно окупаться. Здесь никакой дядя не придёт и денег тебе не даст. «Газпром» не придёт и ничего не сделает. Тут все шутят, что эту базу построили, когда Бюттнера продали в «Манчестер Юнайтед», он всё время орёт: «Это моя база, валите все отсюда».

«Витесс» — достаточно скромная команда с бюджетом в районе € 22-23 млн, которая в РПЛ была бы ближе к концу. Она самоокупаема. В том году они продали Рашицу за € 9 млн, были трансферы и по € 15 млн. Они понимают, что нужно окупаться. У меня здесь комплексные задачи: не только занять какое-то место, но и обязательно подготовить игроков, вырастить. Каждый год «Витесс» меняет минимум 10 игроков в составе», — сказал Слуцкий в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.