«Зенит» начал продажу билетов на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о старте продаж билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Стоимость билетов стартует от 600 рублей, максимальная цена — 5 тыс. рублей. Билеты можно приобрести в клиентском офисе, в клубном магазине «Зенита», а также на официальном сайте клуба.

Матч «Зенит» — «Вильярреал» состоится 7 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:55 мск. Ответная игра пройдёт в Вильярреале 14 марта.

Напомним, «Зенит» занял первое место в группе С, а «Вильярреал» финишировал первым в группе G. В 1/8 финала российский клуб победил «Фенербахче» (0:1 и 3:1), «Вильярреал» был сильнее «Спортинга» (1:0 и 1:1).