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Ройс приступил к тренировкам с «Боруссией»

Ройс приступил к тренировкам с «Боруссией»
Футбол / Германия

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс восстановился после травмы и приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба.

Напомним, форвард травмировал бедро в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вердером» (3:3, 2:4 пен.) и с тех пор на поле не выходил.

Таким образом, Ройс может сыграть в выездном матче 24-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом», который состоится 1 марта.

29-летний Ройс перешёл в дортмундскую «Боруссию» летом 2012 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 17,1 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 13 забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.

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