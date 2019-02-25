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Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтёр» обыграл «Александрию»

Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтёр» обыграл «Александрию»
Футбол / Прочие турниры

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Счёт был открыт на 34-й минуте, отличился Николай Шапаренко, которому ассистировал Виктор Цыганков. Через несколько минут преимущество киевлян удвоил Беньямин Вербич с паса Виталия Миколенко. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Шапаренко с передачи Вербича.

Во втором тайме Вербич забил четвёртый гол, оформив дубль. Точку в матче поставил Франсиско Соль, которому ассистировал Томаш Кендзёра.

В другом матче тура донецкий «Шахтёр» на своём поле обыграл «Александрию» со счётом 2:0. Голами отметились Марлос и Мораес.

После 19 туров «Шахтёр», набрав 48 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (41) занимает второе место.

Украина - Премьер-лига. 19-й тур
25 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо К
Киев
5 : 0
Заря
Луганск
1:0 – Шапаренко – 34, 2:0 – Вербич – 38, 3:0 – Шапаренко – 45, 4:0 – Вербич – 53, 5:0 – Соль – 73
Украина - Премьер-лига. 19-й тур
25 февраля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
2 : 0
Александрия
Александрия
1:0 – Марлос – 14, 2:0 – Мораес – 35
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