Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтёр» обыграл «Александрию»

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» разгромило луганскую «Зарю» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Счёт был открыт на 34-й минуте, отличился Николай Шапаренко, которому ассистировал Виктор Цыганков. Через несколько минут преимущество киевлян удвоил Беньямин Вербич с паса Виталия Миколенко. Перед самым свистком на перерыв счёт до крупного довёл Шапаренко с передачи Вербича.

Во втором тайме Вербич забил четвёртый гол, оформив дубль. Точку в матче поставил Франсиско Соль, которому ассистировал Томаш Кендзёра.

В другом матче тура донецкий «Шахтёр» на своём поле обыграл «Александрию» со счётом 2:0. Голами отметились Марлос и Мораес.

После 19 туров «Шахтёр», набрав 48 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (41) занимает второе место.