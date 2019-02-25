Де Брёйне: если «Ман Сити» выиграет 4 трофея, то станет лучшим клубом в истории

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оценил шансы команды выиграть четыре турнира в нынешнем сезоне.

«Это почти невозможно, но мы хотим попытаться выиграть как можно больше матчей. Если выиграем все четыре трофея, то будем считаться лучшей командой в истории, так как ранее никто такого не делал. Но мы не думаем об этом.

Если выиграем три турнира, а также выйдем в финал Лиги чемпионов, тогда, возможно, задумаемся об этом перед решающим матчем. Но точно не раньше", — приводит слова де Брёйне Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка лиги. В чемпионате Англии «горожане» занимают второе место после 27 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов клуб играет с «Шальке-04» (первый матч — 3:2), а в 1/4 финала Кубка Англии встретится с «Суонси Сити».