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Галеоне: время Аллегри в «Ювентусе» подошло к концу

Галеоне: время Аллегри в «Ювентусе» подошло к концу
Футбол / Италия

Итальянский специалист Джованни Галеоне отметил, что главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стоит покинуть туринский клуб независимо от того, сумеет он выиграть Лигу чемпионов или нет.

«Несколько лет назад я уже говорил Аллегри, чтобы переходил в клуб английской Премьер-лиги. Не думаю, что он может возглавить какой-нибудь ещё клуб в Италии. Независимо от того, как сложится у Аллегри нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, думаю, его время в „Ювентусе“ закончилось.

В прошлом году Аллегри мог возглавить „Челси“, „Арсенал“, „Манчестер Юнайтед“ или мадридский „Реал“, но он отказался, потому что хотел выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“. Он должен верить в возвращение. Если справится с этим, он сможет заткнуть рты критикам», — приводит слова Галеоне Football Italia.

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