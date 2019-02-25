Галеоне: время Аллегри в «Ювентусе» подошло к концу

Итальянский специалист Джованни Галеоне отметил, что главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стоит покинуть туринский клуб независимо от того, сумеет он выиграть Лигу чемпионов или нет.



«Несколько лет назад я уже говорил Аллегри, чтобы переходил в клуб английской Премьер-лиги. Не думаю, что он может возглавить какой-нибудь ещё клуб в Италии. Независимо от того, как сложится у Аллегри нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, думаю, его время в „Ювентусе“ закончилось.



В прошлом году Аллегри мог возглавить „Челси“, „Арсенал“, „Манчестер Юнайтед“ или мадридский „Реал“, но он отказался, потому что хотел выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“. Он должен верить в возвращение. Если справится с этим, он сможет заткнуть рты критикам», — приводит слова Галеоне Football Italia.