Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов

Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего супруга, главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, сообщает «Фонтанка».



По информации источника, 25 февраля исполнительница обратилась в судебный участок № 11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Радимова на содержание общего сына. По вынесенному судебному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство. Напомним, Буланова и Радимов разошлись в 2016 году. Общий сын у супругов родился в 2007 году.



Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков также является фигурантом дела о взыскании алиментов. Кержаков не выплатил более 13 миллионов рублей алиментов дочери от первого брака.

Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака