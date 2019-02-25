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Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов

Буланова подала в суд на Радимова за неуплату алиментов
Футбол / РПЛ

Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего супруга, главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, сообщает «Фонтанка».

По информации источника, 25 февраля исполнительница обратилась в судебный участок № 11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Радимова на содержание общего сына. По вынесенному судебному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство. Напомним, Буланова и Радимов разошлись в 2016 году. Общий сын у супругов родился в 2007 году.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков также является фигурантом дела о взыскании алиментов. Кержаков не выплатил более 13 миллионов рублей алиментов дочери от первого брака.

Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака
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