Зуев показал травму, которую получил в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев в своём «инстаграме» опубликовал фотографию повреждения, которое он получил в ответном матче 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром» (1:0). В этой встрече Зуев был заменён на 43-й минуте.

«Всех с победой. Она далась не легко!» — написал футболист, прикрепив фотографии с матча, а также своей ноги, на которую наложили несколько швов.

Благодаря победе «Ростов» вышел в полуфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Рубин» — «Локомотив» (первый матч — 0:1).

22-летний Зуев является воспитанником «Спартака». Летом 2017 года он перешёл в «Ростов» на правах аренды. Через год ростовский клуб выкупил его трансфер за € 500 тыс. В нынешнем сезоне Зуев принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.