Ван Хойдонк: в Голландии все любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек

Легендарный голландский футболист Пьер ван Хойдонк поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».

«В первую очередь хочется сказать, что Слуцкий — хороший специалист, который всем известен по работе со сборной России. В Голландии все очень любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек и располагает к себе. Если говорить о его команде, то пока она весьма нестабильна. У «Витесса» бывают взлеты и падения. У них отличный подбор футболистов, и они способны на большее, чем имеют сейчас», — приводят слова ван Хойдонка «Известия».

Напомним, Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом. После 23 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии с 36 очками в активе. Выше подопечных Слуцкого располагаются ПСВ (58), «Аякс» (56), «Фейеноорд» (43) и «АЗ Алкмар» (40).