Моуринью: хочу работать с людьми, с которыми приятно трудиться и делиться идеями

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов вернуться к работе, но примет предложение того клуба, который сможет удовлетворить его требования.

«Я не хочу работать в клубе без амбиций. Я отказался от щедрого предложения, потому что я хочу быть участником футбола самого высокого уровня, и мои амбиции чрезмерно высоки. Это моё второе требование.

Первое — это команда единомышленников. Мне хочется работать с людьми, которых люблю, с теми, с кем приятно трудиться и обмениваться идеями. Не хочу пребывать в постоянном конфликте мнений.

Существует ли такой клуб? Да, это было в «Интере». Есть такие клубы», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале».