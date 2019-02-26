Уйма нереализованных моментов — в видеообзоре матча «Жирона» — «Реал Сосьедад»

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас, которому помогали Мигель Мартинес Мунуэра и Альфредо Родригес.

Для «Реала Сосьедад» этот матч стал восьмым подряд в Примере без поражений. Клуб из Сан-Себастьяна, набрав 35 очков, по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Жирона» (28) осталась на 15-м месте в таблице.

В следующем туре «Жирона» на выезде сыграет с «Райо Вальекано». Встреча состоится 1 марта. «Реалу Сосьедад» предстоит домашняя игра с мадридским «Атлетико», которая пройдёт 3 марта.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».