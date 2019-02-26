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Паулета: Головин — классный футболист, у которого хорошее будущее

Паулета: Головин — классный футболист, у которого хорошее будущее
Футбол / Франция

Бывший нападающий «Депортиво» и «ПСЖ» Педру Паулета поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин — классный футболист. Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в «Монако», эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение», — приводят слова Паулеты «Известия».

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 (15 — в стартовом составе). В его активе гол и одна результативная передача.

Головин — в топ-4 лучших игроков матча «Монако» — «Лион» по версии L'Equipe
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