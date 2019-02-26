Президент «Уотфорда» рассказал о роли Элтона Джона в трансферной политике клуба

Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри рассказал о роли знаменитого певца Элтона Джона в трансферной политике английского клуба. Напомним, до 2008 года Джон был президентом «Уотфорда», а сейчас является почётным главой клуба.

«Он эмоционально вовлечён в дела клуба на ежедневной основе. Посещает матчи так часто, как только может. Он поддерживает с нами связь и делится мнением о том, как играет команда и кого нам следует подписать. Спрашивает, видели ли мы того или иного игрока.

Элтон Джон невероятно хорошо разбирается в футболе. Часто пишет мне: «Ты смотришь вот этот матч второго дивизиона?» Я отвечаю: «Нет, Элтон, я не смотрю». Он рекомендует игроков, о которых я и не слышал. Я передаю его слова скаутам, а они отвечают, что это хороший игрок и к нему нужно присмотреться. Он обладает энциклопедическими знаниями по низшим дивизионам. Это невероятно», — приводит слова Даксберри talkSPORT.